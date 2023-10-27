Во Владимир прибыл глава Ассирийской церкви Востока. Патриарх Мар Ава Третий встретился с...

Во Владимир прибыл глава Ассирийской церкви Востока.Патриарх Мар Ава Третий встретился с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном и членами ассирийской диаспоры, проживающей во Владимире. Все подробности - у Веры Куликовой.Дом православной молодёжи во Владимире. Патриарха Ассирийского Мар Аву Третьего встречает митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Он начнет в течение трех дней знакомиться со святынями нашей епархии и митрополии. Мы хотели бы оказать внимание его святейшеству с тем, чтобы он здесь еще и встретился со своей паствой - с ассирийскими христианами, которые проживают на территории Владимира и области.В Россию Мар Ава Третий прибыл по приглашению предстоятеля русской православной церкви Патриарха Кирилла. Каталикос участвовал в торжествах по случаю 25-летия открытия в Москве ассирийского храма.Глава ассирийской церкви уверен: сегодня всем христианам очень важно помогать друг другу.Мар Ава Третий , патриарх Ассирийской церкви Востока:- Мы обсуждаем пути - каким образом обе церкви будут сближаться и находить пути к диалогу и сотрудничеству. Сегодня мы все видим, что истинные христиане нуждаются в том,чтобы приближаться, быть близкими к друг другу, чтобы наше свидетельство Христа было действительно твердым свидетельством перед всем миром.Патриарх Мар Ава Третий отслужил молебен для ассирийской общины Владимира. В ней- всего 25 человек.На протяжении ста лет ассирийцы живут на благодатной земле Северо-Восточной Руси. Они- потомки первых переселенцев, которые приехали во Владимир.Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии:- Они обратились к нашему митрополиту Тихону с просьбой помочь им с помещением для проведения богослужения. И вот сейчас этот вопрос будет, видимо, один их тех, которые будут обсуждаться между предстоятелем Владимирской митрополией владыкой -митрополитом Тихоном и патриархом, католикосом ассирийцев.Ассирийской церкви передают малый храм 19-ого века в селе Борисовском. Впереди - замена полов и косметический ремонт всего помещения.Валерий Даведьянов, председатель религиозной группы Ассирийской церкви Востока г. Владимира:- Очень большая поддержка для нашей общины. Это практически фундамент того “здания”, которое мы надеемся построить для того, чтобы сохранить и свою веру, и свою церковь, и свою ассирийскую идентичность.Патриарх Ассирийский уже посетил Владимир и Суздаль.Также в программе - поездка в Муром и посещение владимирского Богородице-Рождественского монастыря.Вера Куликова, Александр Голубев. "Вести-Владимир".