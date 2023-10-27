Вчера вечером, 26 октября, по адресу Комиссарова, 21, загорелся балкон 103-ей квартиры. Пламя попало в саму квартиру и перекинулось на смежный балкон соседней, сообщили «Шестому каналу» в

Вчера вечером, 26 октября, по адресу Комиссарова, 21, загорелся балкон 103-ей квартиры. Пламя попало в саму квартиру и перекинулось на смежный балкон соседней, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС по области. В 103-ей квартире в момент пожара находилась хозяйка, пожилая женщина. Она вовремя заметила начавшийся разгораться огонь и вызвала пожарных в 18:39. Когда спасатели приехали,