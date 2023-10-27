Во Владимире на улице Комиссарова загорелась жилая квартира, эвакуировали 16 человек. О пожаре на...

Во Владимире на улице Комиссарова загорелась жилая квартира, эвакуировали 16 человек.О пожаре на улице Комиссарова (в многоквартирном доме №21) стало известно накануне поздно вечером (26 октября).Очевидцы в соцсетях сообщили о приезде машин спасателей.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области пояснили, что 26 октября в 18:39 поступило сообщение о пожаре в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления . И подразделения оперативно выехали на вызов.На сегодняшний день известно, что предварительная площадь пожара — 12 квадратных метров.Было эвакуировано 16 человек.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава.По кадрам с места происшествия видно, что квартира серьёзно обгорела.Информации о погибших (или пострадавших) нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области