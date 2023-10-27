Во Владимире открыта выставка, посвященная мстерской художественной вышивке – “Гладью шитая стезя”. На ней представлены более 60 работ из собрания музея-заповедника и частной

Во Владимире открыта выставка, посвященная мстерской художественной вышивке – “Гладью шитая стезя”. На ней представлены более 60 работ из собрания музея-заповедника и частной коллекции, созданные за последние 100 лет. Экспонаты сделаны основными техниками мстерской вышивки: белой, знамённой, русской гладью, а также владимирским швом. Надежда Севастьянова, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника Мстёрская выставка это, можно сказать,