Мэрия города Владимир заказала проект новой автодороги, которая объединит микрорайон Веризино и улицу Гастелло.

Мэрия города Владимир заказала проект новой автодороги, которая объединит микрорайон Веризино и улицу Гастелло.Ранее, по данным из документов от 2019 года, планировалось связать улицу Куйбышева и северную промзону города, а также провести разветвления до улиц Гастелло и Полины Осипенко. Предположительно, дублёр должен был помочь разгрузить транспортную нагрузку по улице Горького, а также присоединить ближайшие микрорайоны к остальной части города. Однако, в нынешнем тендере упоминается лишь дорога от Пекинки до Гастелло протяжённостью 607 метров.На данный момент ведётся конкурс подрядчиков, который продлится до 10 ноября текущего года, а начальная стоимость проекта составляет 10 миллионов рублей. Конец работ по строительству, озеленению территории и освещению части дороги назначено на 28 июня 2024 с возможностью досрочного окончания.Напомним, что во Владимирской области также завершились работы по обновлению 30 километров дорог, ведущих к секциям и спортивным школам. Были обустроены пешеходные переходы, установлены светофоры и ограждения.