Во Владимирской области 36-летний уроженец одной из среднеазиатских республик помогал «землякам»...

Во Владимирской области 36-летний уроженец одной из среднеазиатских республик помогал «землякам» заключать фиктивные браки.Информацию об этом подтверждают в пресс-службах регионального УФСБ и УМВД России по Владимирской области.Как выяснилось, 36-летний уроженец одной из среднеазиатских республик «оказывал содействие» выходцам из стран СНГ в оформлении разрешений на временное проживание в упрощенном порядке. Это делалось на основании заключения фиктивных браков с гражданками России.Отметим, что противоправная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.По версии следствия, подозреваемый «работал» в составе группы.В течение двух лет (с 2018 года) таким образом было легализовано более 30 иностранцев. Уточняется, что в настоящее время «по ним» идёт проверка.Как итог: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («пособничество в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).Напомним, уголовное дело в отношении двух других членов группы уже расследуется следователями ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отдельном производстве.Фото: pxfuel.com