В ходе опроса родителей школьников выяснилось, что 57% респондентов не устраивает то, какое питание школы предоставляют детям. В 90% анкет есть жалобы на остывшую еду, которую учащиеся есть

В ходе опроса родителей школьников выяснилось, что 57% респондентов не устраивает то, какое питание школы предоставляют детям. В 90% анкет есть жалобы на остывшую еду, которую учащиеся есть отказываются, и в итоге либо переходят на домашнее питание, либо голодают. О проблеме сообщил Народный фронт в соцсетях. Например, мама ребенка из Суздаля рассказала, что «дети после