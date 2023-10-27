Дорожники восстановили ряд автотрасс, ведущих к больницам и поликлиникам Владимирской области.

Дорожники восстановили ряд автотрасс, ведущих к больницам и поликлиникам Владимирской области. Об этом сообщила регионального правительства.Работы осуществлялись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, во Владимире специалисты отремонтировали участок Судогодского шоссе, по которому можно добраться до ОКБ, и улицу Гвардейскую по направлению к Областному центру специализированных видов медпомощи.Кроме того, удалось починить дороги к учреждениям здравоохранения в Вязниковском и Гусь-Хрустальном районах.