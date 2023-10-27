За 9 месяцев текущего года аграрии Владимирской области произвели свыше 365 тыс. тонн молока, что на 6,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

За 9 месяцев текущего года аграрии Владимирской области произвели свыше 365 тыс. тонн молока, что на 6,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Такой информацией поделилась регионального правительства.Кроме того, на 2% выросло поголовье коров в животноводческих сельскохозяйственных предприятиях и КФХ области. На текущий момент в 33-м регионе насчитывается около 54 тыс. бурёнок.