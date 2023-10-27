Во Владимирской области предприятия увеличивают производственную эффективность. Оптимизация...

Во Владимирской области предприятия увеличивают производственную эффективность.Оптимизация производства не всегда требует больших вложений. Иногда можно обойтись перестройкой внутренних процессов. Судогодское предприятие Техносонус стало участником нацпроекта по повышению производительности труда. Подробности далее.На предприятии Техносонус производят акустические и виброизоляционные материалы. Их задача - заглушить любые звуки, создать комфортную среду. Такая продукция востребована повсюду, от квартир и домов до ресторанных и театральных залов. Сотрудничая с Региональным центром компетенций, предприятие собирается выйти на новый уровень. В планах - увеличение выпуска продукции и расширение рынков сбыта .Максим Черкас, начальник производства акустических изделий на ООО "ТехноСонус - Центр:- Ожидаем, что с помощью коллег из центра нам окажут содействие методическое какое-то, значит технические возможно решения какие-то нам подскажут. Ожидаем улучшений процессов.Сотрудников предприятия ждет обучение. Специалисты так же проведут диагностику производства, анализ процессов, выяснят, какие есть проблемы.Татьяна Зауэр, старший руководитель проекта АНО "Региональный центр компетенций" Владимирской области:- Проекты, которые мы ведем на предприятии длятся от 4 до 6 месяцев. Сначала мы вместе с рабочей группой проводим диагностику потока, анализируем, какие есть показатели: время протекания проекта, незавершенное производства, какая выработка на этом потоке // Мы работаем от тех проблем, которые мы выявляем на предприятии.Главная задача проекта - увеличение производственной эффективности и повышение рентабельности предприятия минимум на 5 процентов. За первые полгода сотрудничества планируется сократить производственные потери, увеличить выработку продукции на человека. Результаты будут достигнуты благодаря инструментам бережливого производства. Среди них - картирование, диаграмма Спагетти, производственный анализ, стандартизированная работа, построение потока единичных изделий, создание инфоцентра.Павел Тельный, руководитель проекта АНО "Региональный центр компетенций" Владимирской области:- Это касается организации рабочего пространства, это безопасность, комфорт работы. Это работа с потерями, которые есть у любой компании. Это системная работа, чтобы по окончании этого проекта компания могла самостоятельно вести проекты, используя данную методику.Стать участником проекта и повысить производительность труда может любое предприятие области, просто подав заявку. С начала года уже 14 предприятий приняли участие в региональном проекте.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.