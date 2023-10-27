Во Владимирской области прокуратурой и сотрудниками УФСБ зафиксированы факты мошенничества в...

Во Владимирской области прокуратурой и сотрудниками УФСБ зафиксированы факты мошенничества в Петушинской районной больнице.И снова проблемы с региональной медициной. На этот раз после проверки соблюдения бюджетного законодательства.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области информирует, что сумма ущерба, причинённого Петушинской районной больнице, составила не менее 100 тыс рублей.Дело в том, что между учреждением здравоохранения и местным индивидуальным предпринимателем, занимающимся ремонтом автомобилей, были заключены договоры. Он должен был чинить машины скорой помощи.«В соответствии с документацией, в автомобиле предполагалась замена коробки переключения передач, замена насоса гидроусилителя руля, проведение иных ремонтных работ. В счетах на оплату имеется отметка должностного лица больницы о том, что работы выполнены. Однако вскоре произошла поломка коробки переключения передач, которая не позволяла продолжать эксплуатацию транспортного средства. Автомобиль был эвакуирован с целью технического ремонта...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате диагностики выяснилось, что коробка переключения передач не является новой, на ней наблюдаются неисправности. А также при проведении ремонтных работ замена производилась не на новую, а на «бывшую в употреблении». Замена насоса гидроусилителя руля не проходила вовсе.Сообщается, что все материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и в отношении ответственных должностных лиц больницы.Фото: pxfuel.com