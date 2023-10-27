Во Владимирской области ремонтируют дороги к больницам и ФАПам. В 2023 году в рамках национального...

Во Владимирской области ремонтируют дороги к больницам и ФАПам.В 2023 году в рамках национального проекта во Владимирской области отремонтировано - 40 км дорог. Они являются подъездами к больницам, ФАПам, поликлиникам и медцентрам.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в Гусь-Хрустальном районе завершены работы на автодороге межмуниципального значения «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево» (участок в 3 км). Она соединяет населённые пункты, входящие в муниципальные образования Анопино и Золотково, примыкает к автодороге межмуниципального значения «Никулино – Воровского – Мошок».«Для жителей района дорога позволяет своевременно получить первичную медико-санитарную помощь благодаря подъезду к Золотковской районной больнице...» - поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.Завершён ремонт нескольких участков дорог и во Владимире. По ним жители добираются до лечебных учреждений. В частности - участок (1 км) на Судогодском шоссе (от дома №33а до поворота на автодорогу «Владимир – Улыбышево – Коняево»), что позволяет населению с комфортом доехать до Владимирской областной клинической больницы.В Вязниковском районе на автодороге межмуниципального значения «Вязники – Сергиевы – Горки – Татарово» в нормативное состояние привели четыре участка общей протяжённостью 4 км. Автодорога пролегает через Паустовское сельское поселение и соединяет посёлки и деревни Сергиевы-Горки, Октябрьская, Успенский Погост, Паустово, Палково, Крутые, Воробьевка, Афанасьево, Сергеево и Центральный.Эта дорога связывает населённые пункты с участковой больницей и амбулаторным отделением в деревне Паустово, обеспечивает подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту в посёлке Воробьёвка.Ну, и в микрорайоне Юрьевец областного центра отремонтирован участок протяжённостью 0,8 км автодороги по улице Гвардейская, ведущей к Областному центру специализированных видов медицинской помощи. Напомним, здесь проводится оперативное и консервативное лечение детей и взрослых с врождённой (и приобретенной) патологией опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями позвоночника и центральной нервной системы.Фото: pxfuel.com