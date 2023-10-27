Во Владимирской области собрали очередную партию помощи для участников СВО.

Во Владимирской области собрали очередную партию помощи для участников СВО. Об этом 26 октября сообщила регионального отделения Народного фронта.Уже на следующей неделе должна состояться отправка 2 тонн полезных вещей, в том числе тёплой одежды, сухих пайков, строительных инструментов и окопных свечей. Подобные предметы очень пригодятся военнослужащим в холодное время года.Отмечается, что в сборе помощи активно участвовало молодёжное крыло Народного фронта. В частности, подростки сортировали и грузили вещи.