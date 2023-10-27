В Доброграде Ковровского района Владимирской области с 26 по 27 октября проходят межрегиональные соревнования, а с 28 по 30 октября состоится всероссийский чемпионат по художественной гимнастике.

В Доброграде Ковровского района Владимирской области с 26 по 27 октября проходят межрегиональные соревнования, а с 28 по 30 октября состоится всероссийский чемпионат по художественной гимнастике. Об этом сообщила регионального правительства.Участие в мероприятиях приняли свыше 800 спортсменок в возрасте от 5 лет до 21 года из 24 субъектов Российской Федерации. Как отметил глава местной администрации Алексей Сипач, Доброград стал настоящей территорией спорта: только на прошлой неделе здесь проходили состязания по единоборствам, а сегодня – выступают гимнастки.Владимирцев приглашают посетить соревнования и поболеть за своих землячек.