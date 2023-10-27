За 9 месяцев этого года в регионе произвели более 365 тысяч литров молока. Это на 6,9% больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Сейчас в

За 9 месяцев этого года в регионе произвели более 365 тысяч литров молока. Это на 6,9% больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Сейчас в сельхозорганизациях и в крестьянско-фермерских хозяйствах региона насчитывается 54 тысяч коров. Количество буренок за аналогичный период прошлого года было меньше на 2%. На зиму для животных заготовили