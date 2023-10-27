Во Владимирской области начнут бесплатно выделять земельные участки бойцам специальной военной операции или членам их семей.

Во Владимирской области начнут бесплатно выделять земельные участки бойцам специальной военной операции или членам их семей. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты .На землю смогут рассчитывать ветераны СВО, получившие звание Героя России или награждённые орденами Российской Федерации. Отмечается, что сегодня подобная мера поддержки военнослужащих действует более чем в 50 субъектах страны.Как отметила председатель Заксобрания Ольга Хохлова, сейчас предстоит изучить вопрос готовности муниципальных образований выполнять условия нового законопроекта: «Особенно сложно со свободной землей в крупных городах области – Владимире, Коврове, Муроме. Возможно, в таком случае предложим вариант выделения земли в прилегающем районе».