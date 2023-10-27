Рабочие привели в нормативное состояние 30 км. На участках, находящихся у населенных пунктов, кроме замены асфальта шла работа над обустройством пешеходных переходов, установкой светофорных

Рабочие привели в нормативное состояние 30 км. На участках, находящихся у населенных пунктов, кроме замены асфальта шла работа над обустройством пешеходных переходов, установкой светофорных объектов, барьерных ограждений, дорожных знаков, нанесением разметки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. На участках трассы «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» в Суздальском районе обновили разметку в нескольких населенных пунктах.