Во Владимирской области заменили более трёхсот километров проводов. Общий объем финансирования...

Во Владимирской области заменили более трёхсот километров проводов.Общий объем финансирования профильных инвестиционных программ этого года - более трех миллиардов. Данные приводит правительство области.Всего "Владимирэнерго" будет обновлено 750 километров линий. Главная цель - повышение их надежности. Разработана специальная программа, в которой отражены наиболее "узкие" места электросетевОго комплекса региона, выявленные непогодой.