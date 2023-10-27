В Сеть попал ролик с участием Ксении Алферовой, снятый на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

В Сеть попал ролик с участием Ксении Алферовой, снятый на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.Ксения Алферова – одна из самых известных российских актрис. Она появилась на свет и выросла в звездной семье, поэтому была вынуждена находиться под пристальным вниманием публики едва ли не с пеленок. Но несмотря на свою публичность, артистка, прежде всего, обычный человек. Поэтому Ксению Алферову можно увидеть не только в кино и на красных дорожках, но и в самых неожиданных местах.Сегодня, например, появилась новость об актрисе на кладбище. Знаменитость опубликовала в социальных сетях ролик, в котором рассказала о своем визите в место последнего пристанища каждого человека. Звезда поделилась, что посетилачасовню Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Оказалось, поход в такое печальное, на первый взгляд, место вызвал у артистки светлые эмоции.Ксения Алферова призналась, что в детстве, как и многие дети, боялась кладбищ. Однако с возрастом ее отношение к ним сильно изменилось. Теперь артистка считает, что там царит особенная атмосфера и "вечная тишина". Кроме того, знаменитость отметила красоту природы вокруг и поделилась своим философским мнением по поводу подобных мест."Надо достойно прожить ту жизнь, которая нам здесь дана, но не бояться и знать, что все мы не вечны. Кладбище напоминает о том, что жизнь очень скоротечна", – поделилась своими мыслями Алферова.Ранее "Дни.ру" о том, что Ксения Алферова заявила о подарке для россиян.