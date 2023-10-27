Народный артист России Александр Малинин выглядит значительно моложе своих лет. Но почему? На этот вопрос ответил пластический хирург.

Народный артист России Александр Малинин выглядит значительно моложе своих лет. Но почему? На этот вопрос ответил пластический хирург.Александр Малинин для своего возраста выглядит потрясающе, отметил пластический хирург Дмитрий Зимин в беседе с порталом "". По словам эксперта, своей прекрасно сохранившейся внешности артист обязан нескольким специалистам. Мол, певец наверняка обращается за помощью к косметологам. Например, имел место нитевой лифтинг, полагает собеседник издания. "Присутствует аппаратная косметология", – сказал Дмитрий, выдав тем самым секрет исполнителя хита "Берега".Однако Зимин не может сказать об Александре Малинине как о пациенте пластического хирурга. По мнению специалиста, певец выглядит моложаво в том числе благодаря хорошей наследственности. Дескать, настоящий Дон Жуан. Артист всегда элегантен и ухожен. Понятно, почему поклонницы до сих пор обращают свой взор на 64-летнего исполнителя.Глядя на Александра Малинина, эксперт выразил уверенность в том, что артист довольно часто посещает стоматолога. У певца сохранилась привлекательная улыбка. Якобы в этом и заключается еще один секрет вокалиста.Ранее коллега объяснил исчезновение Александра Малинина со сцены. Его слова "Дни.ру".