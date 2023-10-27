Российского покорителя Евровидения постигла очень печальная утрата. Соответствующее видео Дима Билан выложил на странице в своем личном блоге.

Российского покорителя "Евровидения" постигла очень печальная утрата. Соответствующее видео Дима Билан выложил на странице в своем личном блоге.Около трех лет назад певец приютил очень красивого черного кота: животное было сильно больным, но артист посчитал нужным вылечить его. И почти вылечил: пушистый друг по имени Соломон прожил несколько лет, но все равно умер от болезни почек. Трогательное видео Димы Билана с признанием в любви к домашнему питомцу вызвало бурную реакцию у пользователей Сети.Трогательная видеозапись, которую певец выложил в своей соцсети, представляет собой нарезку фото– и видеокадров с участием милого котика. По ходу ролика становится понятно, что он не может скрывать своих чувств к питомцу. На этих кадрах Дима Билан ласкает кота и выглядит в абсолютно счастливым."Беззубый ты, беззубый", — по-доброму смеясь произносит Дима Билан.На одном из приведенных отрывков пушистый черный красавец очень громко мурчит — Билан, не сдерживая умиления, гладит его, будучи в силах сказать только: "ты че вообще". На другом отрывке артист тискает кота, лежа рядом с ним на полу и счастливо приговаривает: "Домой вернулся, вернулся домой".В один из моментов певец даже танцует, ведя кота, как заправскую партнершу. А кое-где животное находится рядом о своими любимыми игрушками — такие аксессуары призваны заменить маленьким хищникам настоящую охоту. Объединяет отрывки ролика одно: на всех фото его черный кот предстает с неизменно блестящими и не менее черными широкими зрачками.К сожалению, теперь этого милого кота не стало. Дима Билан подчеркнул, что очень любил это животное — остается только пожелать ему не расклеиваться совсем. "Я его любил и знал, что ж это было взаимно!", – признался артист.