Пользователей зарубежных музыкальных сервисов поделили между собой «Яндекс Музыка» и «Звук».

Пользователей зарубежных музыкальных сервисов поделили между собой «Яндекс Музыка» и «Звук». Суммарно за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Как показал «Индекс меломана», составленный аналитиками Yota на основе абонентского трафика за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов, больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири.Куда ушли пользователи зарубежных сервисов.После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в РФ и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а Apple Music не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.Наибольший прирост за год показал «Звук»: число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — «Яндекс Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза (+155%). В то же время показатели сервиса «VK Музыка» изменились незначительно (+0,4% пользователей и +1,4% мобильного трафика). Суммарно популярные российские музыкальные сервисы нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36% год к году, при этом «VK Музыка» и «Яндекс Музыка» по-прежнему сохраняют лидерство в отрасли с преобладающей долей рынка.По данным Yota, основной прирост слушателей (93%) в 2023 году произошел за счет пользователей старше 25 лет. Аудитория 16-25 лет, которая наиболее активна в сервисе «VK Музыка», выросла незначительно — всего на 7%.Две трети новых пользователей российских музыкальных сервисов — мужчины. В целом мужская аудитория в этом сегменте на 30% превышает женскую, а по объему потребляемого трафика мужчины слушают музыку больше почти на треть (32%). По предпочтениям сервисов вкусы полов совпадают: первую строчку по популярности занимает «VK Музыка», вторую — «Яндекс Музыка», третью — «Звук», а четвертую и пятую — Apple Music и Zaycev.net соответственно.Как выяснили аналитики Yota, в десятку самых популярных смартфонов, с которых абоненты слушают музыку онлайн, входят сразу девять моделей Apple (от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max) и одна модель Xiaomi — Redmi 9С NFC.Реклама.