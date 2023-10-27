Лариса Долина посвятила новый пост в своих социальных сетях очаровательному мужчине.

Лариса Долина посвятила новый пост в своих социальных сетях очаровательному мужчине.Если карьера знаменитой артистки сложилась успешно, то о ее личной жизни этого сказать нельзя. Как известно, королева слушательских сердец не раз пробовала строить семейную жизнь, а также ощутила на себе радость материнства. Однако обрести настоящую любовь, несмотря на большое количество поклонников, Лариса Долина так и не смогла.Впрочем, нельзя исключать, что у певицы еще все впереди. В свои 68 лет она по-прежнему бодра, весела и хороша собой. А в последнее время царица джаза выглядит настолько молодо, что ее легко можно перепутать с юной прелестницей. Очевидно, в новом образе звезда чувствует себя очень комфортно. Ранее "Дни.ру" о том, что кривляющаяся Долина показала себя без фильтров.Поскольку уверенность в себе артистка уже обрела, для полного счастья ей осталось только обзавестись второй половинкой. К тому же, у нее еще есть шанс сочетаться браком в самую популярную дату следующего года, которую назвал телеканал . Вполне возможно, что подходящие кандидатуры для этого в ее окружении уже есть.Сегодня Лариса Долина опубликовала в блоге пост, полный трогательных признаний и комплиментов. Все добрые слова певица посвятила своему другу и коллеге Игорю Бутману, который отметил 62-й день рождения. В своей записи артистка не только поздравила дорогого сердцу человека, но и предъявила его народу, как своего любимого."Неизменна только моя любовь к тебе и благодарность за те минуты счастья, которые я испытываю каждый раз, стоя с тобой на одной сцене!" – высказалась Лариса Долина.Остается только догадываться, скрывается ли за словами артистки нечто большее, или же с Игорем Бутманом ее связывают только платонические чувства. Кто знает, может быть, фанатам стоит ждать свадьбы своей любимицы в ближайшем будущем. Конечно, в том случае, если Лариса Долина и ее потенциальный избранник не решат отказаться от торжества и воспользоваться возможностью заключить брак через МФЦ, о которой рассказывают .