Жители поселка Новки Камешковского района обеспокоены состоянием местной школы. На место выехали...

Жители поселка Новки Камешковского района обеспокоены состоянием местной школы.На место выехали представители Народного фронта.Фасад пронизан трещинами - от фундамента до крыши. В классах и коридорах плесень. Здание 1937-го года постройки. Рядом железная дорога. Постоянная вибрация способствует дальнейшему разрушению здания. Дети подвергаются опасности. Проект нового учебного заведения для поселка разработан, даже выделен участок под здание, но нет финансирования. Жители НОвок просят областные власти решить проблему.Лидия Мосалёва, представитель родительского комитета Новкинской школы Школа находится в ужасном состоянии, разрушается .Также она находится в опасном, очень опасном для детей месте рядом с железной дорогой, по которой ежедневно проходят поезда и естественно от вибрации школа разрушается еще больше. Также детям приходится учиться во вторую смену.Алексей Мокеев, эксперт Народного фронта во Владимирской области:- Финансирование новой школы нужно срочно открывать и строить школу, потому что это здание непригодно для эксплуатации.Мы настаиваем на том, чтобы сюда вызвали экспертов, чтобы они провели все надлежащие действия и экспертизы и определили на сколько она аварийная, но на первый взгляд она находится в ужасном состоянии.))