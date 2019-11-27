М7 и М12 вызывают много вопросов. Дорожные войны идут уже месяц.

М7 и М12 вызывают много вопросов. Дорожные войны идут уже месяц. Это и левые повороты во Владимире, и дорога в Покрове, которая буквально режет город на две деревни. Жители города Радужный и близлежащих деревень протестуют против строительства трассы м12 москва - Казань. По предпроектной документации она пройдёт в непосредственной близости с городом, а в деревне Гридино дорогу будут прокладывать по домам. "Вести" следят за развитием событий.