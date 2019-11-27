Российские военные продемонстрировали инспекторам из США новейший гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард. Показ проходил с 24 по 26 ноября согласно договору о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Российские военные продемонстрировали инспекторам из США новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Показ проходил с 24 по 26 ноября согласно договору о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Ранее российские СМИ сообщили, что постановка на вооружение межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУТТХ с боевым блоком "Авангард" запланирована на конец ноября или начало декабря 2019 года.О новейшем оружии впервые рассказал президент Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию. "Авангард" — это планирующий крылатый боевой блок, способный разгоняться до 27 Махов. При этом он раскаляется до 2 тысяч градусов по Цельсию, но новейшие композитные материалы не дают ему сгореть.Договор СНВ предполагает сокращение ядерных арсеналов России и США до 1500 боевых блоков и 700 носителей для них, а также проведение инспекций.