В Доминиканской республике произошла страшная авария. Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком.

В Доминиканской республике произошла страшная авария. Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком.Во вторник, 26 ноября, недалеко от города Игуэй автобус с 39 российскими туристами врезался в грузовой автомобиль и перевернулся. По предварительной версии, причиной ДТП стал резкий маневр грузовика при попытке перестроиться.В посольстве России рассказали, что погибших в результате ДТП нет. 27 россиян были доставлены в больницу, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних. Как уточняет , все туристы были клиентами Anex Tour.Одной из пострадавших медики ампутировали обе руки. По данным телеграм-канала Mash, серьезную операцию провели 12-летней девочке.Материал дополняется.