В Доминиканской Республике произошла страшная авария. Автобус с россиянами столкнулся с грузовиком.

В Доминиканской Республике произошла страшная авария. Автобус с россиянами столкнулся с грузовиком.Во вторник, 26 ноября, недалеко от города Игуэй автобус с 39 российскими туристами врезался в грузовой автомобиль и перевернулся. По предварительной версии, причиной ДТП стал резкий маневр последнего при попытке перестроиться.В посольстве России рассказали, что погибших в результате аварии нет. 27 туристов оставлены в больницу, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних. Как уточняет , все россияне были клиентами Anex Tour."Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры столицы республики, города Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции", – говорится в официальном сообщении посольства.Одной из пострадавших медики ампутировали руки. По данным телеграм-канала Mash, серьезную операцию перенесла 12-летняя девочка. Подробности состояния ребенка пока не раскрываются.Представитель компании Anex Tour сообщил, что пять человек размещены в местных гостиницах, еще семь улетели в Москву. Двое туристов решили остаться в Доминиканской Республике для прохождения медицинского обследования.