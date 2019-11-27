Дорожники услышали владимирцев - к пяти светофорам, которые планировалось оставить, добавилось еще два.

Новую схему движения на М7 в черте города сегодня представили участникам общественных слушаний. Они собрались, чтобы раскритиковать ранее предложенный Упрдором проект, но пришедшие горожане, что называется, "выдохнули". Дорожники услышали владимирцев - к пяти светофорам, которые планировалось оставить, добавилось еще два.Алексей Борисов, начальник Управления дорогой «Москва-Нижний Новгород»: «На сегодняшний день останется шесть таких перекрестков, даже 7, если брать Суздальский, все перекрестки пока под светофорами - 1-й - бульвар художника Иванова, второй, так называемый РТС, 3-й - улица Горького - Юрьев-Польский, 4-й - поворот на Веризино».Останется светофор и у «Тандема», но не по просьбе коммерсантов, а с учетом социальных и жилых объектов, подчеркнул начальник управления дорогой. Перекрестки на Безыменского и Суздальском проспекте также пока будут работать в прежнем режиме. Но все светофоры будут модернизированы. А вот выезда налево с улицы Белякова уже нет и не будет. Также закрывается разрыв на пересечении трассы с улицей Гастелло - ее к следующему году планируется соединить с дублером у рынка «Тандем», а дорога на бульваре художника Иванова будет расширена. А для пешеходов от бульвара Иванова до Суздальского проспекта будет установлено шесть надземных переходов, с лифтами для людей с ограниченными возможностями. А переход на Веризино ждет реконструкция.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «В этом году там будет сделан надземный пешеходный переход и не надо будет людям ждать, перепрыгивать, еще что-то. Они все смогут в свои сады пройти по надземному переходу. Также будет надземный переход около РТС».Екатерина Гусева, Андрей Синягин