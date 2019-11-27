В эти минуты в ГДК областного центра проходит пресс-конференция главы администрации Владимира Андрея Шохина и гендиректора Упрдор Москва-Нижний Новгород Алексея Борисова.

В эти минуты в ГДК областного центра проходит пресс-конференция главы администрации Владимира Андрея Шохина и гендиректора Упрдор Москва-Нижний Новгород Алексея Борисова. Главная тема встречи - организация движения на трассе М7 в черте города. Андрей Шохин сообщил, что они пришли к полному взаимопониманию с Упрдором. На М-7 оставят регулируемые перекрёстки, это съезды с бульвара Иванова, РТС, Тандема, Безыменского, Суздальского поворота, на Содышке, Веризино. Светофоры будут модернизованы. В районе Макдональдса планируется строительство развязки. Строительство объезда Пекинки и передача дороги города возможно, сказал Алексей Борисов. В районе улицы Горького планируется построить надземный пешеходный переход. Все подробности в итоговом выпуске "Вестей" в 20.40.