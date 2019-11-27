Оперная певица Анна Нетребко много путешествует. В последнее время она все чаще стала выкладывать необычные фото, сделанные на различных знаменитых локациях.

Оперная певица Анна Нетребко много путешествует. В последнее время она все чаще стала выкладывать необычные фото, сделанные на различных знаменитых локациях.На этот раз исполнительница позирует на Пьяцца-дель-Дуомо – главной площади Милана. На ней черно-розовый аутфит, который невольно приковывает взгляды.Звезда решила добавить немного креатива, чтобы сделать кадр интереснее. Поэтому она запечатлена с высоко поднятой ногой."Если вы делаете ШАГ – он должен быть уверенным 💫", – заявила знаменитость.Поклонников неожиданно открывшиеся способности Нетребко поразили до глубины души. "Это точно не фотошоп?😳", "Вы точно певица, а не балерина?", - не верили своим глазам фолловеры.26 Ноя 2019 в 4:38 PST"Волочкова нервно курит в сторонке", – отметил подписчик.Фанаты наперебой стали заваливать Анну всевозможными комплиментами. "У вас батман покруче, чем у всем известной балерины👏", "Это круто, несомненно!", "Вот это растяжка! Браво!", "Это уже не шаг, а настоящий шпагат ❗️😊", "Анечка! Какой размах!😍",Сногсшибательная 😍🔥"Какая же вы шикарная!❤️", "Вы как радуга в этом сером мире!", – писали восхищенные обожатели.