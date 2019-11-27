Суд над руководством клиники, в которой погиб актер Дмитрий Марьянов, многое прояснил в том, как устроены подобные заведения. Пациентов обкалывали препаратами, запрещенными к свободному обороту, а среди персонала были бывшие наркозависимые.

Суд над руководством клиники, в которой погиб актер Дмитрий Марьянов, многое прояснил в том, как устроены подобные заведения. Пациентов обкалывали препаратами, запрещенными к свободному обороту, а среди персонала были бывшие наркозависимые.В первый же день суда над директором реабилитационного Центра "Феникс", где два года назад погиб актер Дмитрий Марьянов, бывшие пациенты этого заведения рассказали, как измывались над ними под видом лечения от нарко- и алкозависимости."Оттуда невозможно выйти самовольно, там невозможно вызвать скорую помощь, потому что нет телефона", — поясняет бывший пациент реабилитационного центра "Феникс" Валерий Мартышев.- Были случаи, когда становилось плохо кому-то в этом центре?"Да, были случаи. Неоднократно", — подтверждает он."Следствием было установлено, что препараты галоперидол и феназепам вводились по указанию Богдановой. Уколы делал наркозависимый реабилитант, у которого была функция Айболита", — заявляет адвокат Даниила Марьянова Виктория Крылова.По версии следствия, актера Марьянова, имевшего целый букет серьезных заболеваний, просто закололи запрещенными к свободному обороту нейролептиками, тогда как у центра даже не было лицензии на медицинскую деятельность, а обвиняемая не имеет медобразования. Защита Богдановой настаивала — медицинских услуг и не оказывалось."При поступлении в реабилитационный центр Марьянова, мне никто не сообщил, что у него есть какие-либо заболевания. Поскольку мой реабилитационный центр не является медицинским, я не принимала людей, у кого физически не выведены из организма токсины алкоголя и наркотиков", — заявляет Оксана Богданова."Богданова не только делала уколы. Она еще и позволяла себе ставить диагнозы. Начиная с 6-го числа, она ставила ему диагнозы — алкогольный делирий, это, якобы, белая горячка. который не был подтвержден. Далее — потеря памяти, отек мозга", — подчеркивает адвокат Виктория Крылова.При этом скорую тоже не вызывали до последнего. В результате актер погиб по дороге в больницу из-за кровоизлияния, вызванного оторвавшимся тромбом. Но почему вообще для реабилитации Марьянова было выбрано столь сомнительное заведение?- Вы были уверены в том, что это хороший центр?"Абсолютно уверена, поскольку он спас одних наших друзей. Очень близких", — поясняет вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик.- То есть, знакомые посоветовали?"Абсолютно. И если бы я сказала, кто, вы бы все поняли", — добавляет вдова актера."Я звонил Ксении, и она сказала, что там у него есть медсестра, которая от него не отходит", — пояснил брат актера Михаил Марьянов.За два года, прошедших с момента трагедии, ситуация с сомнительными реабилитационными центрами ничуть не изменилась."Центры эти нужны. Но то, что сделали из центров систему частных концентрационных лагерей, это факт! Все эти наркоманы, которые волонтеры, они кто? Они люди, которые попались за наркотики. То есть, над ними, как гильотина, висит Уголовный кодекс. Они будут делать все, что им скажут", — уверена комиссар общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Елена Моставичене.Активистка Елена Моставичене убеждена, что подпольные реабилитационные центры, которые сегодня никак не контролируют ни Минздрав, ни МВД, активно используются в своих целях организованной преступностью."Меня похитили, сказали: уголовный розыск. Сделали укол, отвезли в реабилитационный центр — Центр "Здоровых родителей". Там, соответственно, пытались меня шесть месяцев заставить изучать какие-то сектантски движения, какие-то американские. Мучали, не давали спать", — рассказывает о своих мучениях потерпевший от псевдолечения Дмитрий Терешин.Дмитрий Терешин никогда не имел проблем с алкоголем или наркотиками и нигде не состоял на учете. Утверждает, что его упекли в частную тюрьму родственники."За это время у меня украли три дома. Сняли бывшие родственники все с кредитных карточек и, соответственно, все остальное продали, все мои вещи. И сдали мои квартиры", — утверждает Дмитрий Терешин.По сути, ликвидирован только Центр "Феникс". Однако его хозяйка Оксана Богданова зарегистрировала новое ИП и, похоже, бросать столь прибыльную реабилитацию не собирается.Дальнейшие заседания по громкому уголовному делу судья объявила закрытыми, так как в их ходе будут оглашены личные сведения по публичным персонам. Сейчас в зале суда начинают зачитывать обвинительное заключение, что может занять не один день.