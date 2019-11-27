На 9 декабря в самом большом концертном зале Москвы запланирован концерт Николая Носкова. Билеты в партер продаются по 18 тысяч рублей. Но как будет петь перенесший инсульт артист? Врачи ведь ведь даже не верили, что он сможет говорить! Этим же риторическим вопросом задается и его друг – певец Сергей Мазаев.

На 9 декабря в самом большом концертном зале Москвы запланирован концерт Николая Носкова. Билеты в партер продаются по 18 тысяч рублей. Но как будет петь перенесший инсульт артист? Врачи ведь ведь даже не верили, что он сможет говорить! Этим же риторическим вопросом задается и его друг – певец Сергей Мазаев.По мнению Мазаева, давать концерт после инсульта – не самая лучшая затея. Мол, это издевательство над больным человеком и его грандиозного триумфального возвращения на сцену вряд ли приходится ожидать."Это будет жалкое зрелище, – цитирует Мазаева газета – Показывать Колю немощным – бесстыдство. Ведь он – великий певец. Но сегодня Носков должен быть на курорте, с семьей, а не переживать по поводу концерта".Хотя сам артист настроен более оптимистично и считает, что вполне сможет отработать двухчасовой сольник. Сейчас-де он приводит себя в должную вокальную и физическую форму. "Когда я долго лежал, немного поправился, – говорил он в одном из интервью. – А заодно и бросил курить. Но когда постельный режим закончился, стал больше двигаться, и все вернулось в норму – вес такой, как был раньше. Стал заниматься с тренером лечебной физкультурой, делать достаточно серьезный массаж с элементами мануальной терапии. Окончательно же оправиться от проблем со здоровьем мне помогают оптимизм и вера".Напомним, что весной 2017-го Носков был госпитализирован c диагнозом "ишемический спинальный инсульт". Спустя сутки состояние певца ухудшилось и больше недели Носков провел в реанимации, где был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Когда кризис миновал, Николай начал проходит реабилитацию под присмотром супруги Марины. Потом артисту пришлось фактически заново учиться жить, говорить и ходить.А в конце прошлого года композитор Виктор Дробыш анонсировал триумфальное возвращение Николая на сцену. Мол, Носков записывает альбом, который станет его первой пластинкой за последние семь лет. Иосиф Пригожин очень обрадовался: "Хочу сказать огромное спасибо Виктору Дробышу, который помогает Николаю Носкову вернуться в творческий строй".