В Санкт-Петербурге приятель похитил у безработного мужчины крупную сумму денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, передает . Инцидент произошел в кафе бизнес-центра Кристалл ..

В Санкт-Петербурге приятель похитил у безработного мужчины крупную сумму денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, передает .Инцидент произошел в кафе бизнес-центра "Кристалл" на улице Седова. Когда мужчина отлучился в туалет, его знакомый вытащил из сумки 4,9 миллиона рублей. Крупная сумма предназначалась для покупки автомобиля.Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция разыскивает преступника, сообщает