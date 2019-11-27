В Санкт-Петербурге приятель похитил у безработного мужчины крупную сумму денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, передает .
Инцидент произошел в кафе бизнес-центра Кристалл ..
В Санкт-Петербурге приятель похитил у безработного мужчины крупную сумму денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, передает .
Инцидент произошел в кафе бизнес-центра "Кристалл" на улице Седова. Когда мужчина отлучился в туалет, его знакомый вытащил из сумки 4,9 миллиона рублей. Крупная сумма предназначалась для покупки автомобиля.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция разыскивает преступника, сообщает