Дмитрий Биганов продает компанию «БигАвтоТранс», доставшуюся ему от отца, и отказывается от оставшихся маршрутов.

Дмитрий Биганов продает компанию «БигАвтоТранс», доставшуюся ему от отца, и отказывается от оставшихся 13 пригородных и междугородних маршрутов, на которых ежедневно тысячи жители области добираются в областной центр. Сообщает .Также с 1 января 2020 «БигАвтоТранс» прекращает работу в сфере грузоперевозок. Со 2 февраля 2020 «БАТ» перестает обслуживать междугородние автобусные маршруты, а с 1 марта – пригородные. Известно, что Биганов встречался с Андреем Шохиным. Из неофициальных источников у стало известно, что сын Шохина хочет выкупить «БигАвтоТранс» и продолжить пассажирские перевозки. «БигАвтоТранс» навсегда уйдет в историю?