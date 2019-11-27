На два месяца - по 29 января включительно

удовлетворил просьбу следователя о продлении срока содержания под стражей бывшего главного врача ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» Любови Быковой. На два месяца - по 29 января включительноБыкова в свою очередь, подала заявление в суд с просьбой признать незаконным увольнение, восстановить в должности и взыскать заработную плату за период вынужденного прогула.Напомним, в начале ноябряПо данным следствия, путем манипуляций, ограничивающих условия конкуренции на рынке предоставления услуг, через московскую фирму для владимирской Областной клинической больницы был приобретен томограф по завышенной цене.Силовым структурам удалось своевременно пресечь противоправные действия соучастников, в том числе путем блокирования счетов недобросовестных фирм поставщиков, что позволило не допустить причинение реального ущерба региональному бюджету, который по предварительной оценке составляет около 20 миллионов рублей.