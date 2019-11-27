Только 28–29 ноября в Wink фильмы по 15 рублей!

Только два дня 28–29 ноября настоящая «Черная пятница» ждет подписчиков цифровой платформы впечатлений и абонентов Интерактивного ТВ от «Ростелекома». Любой фильм можно будет посмотреть за 15 рублей.В период акции любимый фильм или новинку в хорошем качестве можно будет арендовать на двое суток всего за 15 рублей. Купить можно неограниченное количество фильмов и смотреть неоднократно в течение 48 часов после оплаты.В Wink можно найти кино на любой возраст и интересы: фильмы-лауреаты премии «Оскар», отечественные ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, классика Disney, фестивальное кино, новинки, которые недавно вышли в кинопрокат. По эксклюзивно низкой цене будут доступны нашумевшие хиты 2019 года — «Ford против Ferrari», «Джокер», «Оно 2», «Мстители. Финал», «Паразиты», «Алладин» (2019), «Король Лев» (2019) и многое другое. Вся коллекция Wink включает более 25 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.Для всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм в приложении, чтобы посмотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала ).