Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ завершился матчем в Чикаго. Чикаго Блэкхоукс с результатом 3:0 победил Даллас Старз.

Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ завершился матчем в Чикаго. "Чикаго Блэкхоукс" с результатом 3:0 победил "Даллас Старз"."Черные ястребы" вышли вперед на 11 минуте после броска Брендона Саада. Этот оставался единственным вплоть до середины второго периода, пока Патрик Кейн не удвоил преимущество "Чикаго", реализовав численное преимущество. Третья шайба побывала в воротах "звезд", когда в них уже не было Антона Худобина. Отличился Коннор Мерфи.Вратарь "Далласа" Антон Худобин отбил 35 бросков. Его одноклубник Александр Радулов ограничился двухминутным штрафом. Именно во время его удаления Кейн забросил вторую шайбу. Денис Гурьянов результативных действий не совершил.