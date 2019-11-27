Министр спорта Павел Колобков назвал преждевременными утверждения о санкциях со стороны WADA против российских спортсменов. Он уточнил, что пока речь идет только о рекомендациях комитета организации, а окончательное решение примет исполком WADA в начале декабря.

Министр спорта Павел Колобков назвал преждевременными утверждения о санкциях со стороны WADA против российских спортсменов. Он уточнил, что пока речь идет только о рекомендациях комитета организации, а окончательное решение примет исполком WADA в начале декабря. Накануне появились сообщения, что из-за нарушения антидопинговых правил Россию могут на 4 года лишить права подавать заявки на проведение международных соревнований, а спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом.Претензии Всемирного антидопингового агентства к базе данных: якобы в старые документы московской лаборатории 2012-2015 годов были внесены изменения. И теперь базу нельзя считать полной и достоверной на сто процентов. Поэтому комитет по соответствию WADA рекомендовал ввести ряд санкций против российских атлетов и спортивных менеджеров. Основание — доклад департамента разведки и мнение неких частных экспертов."Говорить о том, что сейчас все эти рекомендации и все эти санкции будут приняты советом учредителей — это сейчас преждевременно, — отмечает министр спорта России Павел Колобков. — Мы честно выполняли свои обязательства, честно предоставили всю информацию, ответили на все вопросы".В случае введения санкций, четыре года российские спортсмены смогут выходить на международные старты только под нейтральным флагом и без гимна. Причем лишь те, кто докажет свою непричастность к допинговым манипуляциям. То есть, "чистые" атлеты, в разгар подготовки к соревнованиям, должны убеждать WADA в своей невиновности."Эта несправедливость, конечно, гложет! А еще раз говорю, что мы готовы. Мы сдаем тесты. У нас есть определенное количество тестов, которые наши спортсмены должны сдать на протяжении сезона. Ко всему к этому мы готовы!" – возмущается главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов."Спортсмен работает всю свою жизнь, может быть, сознательную, чтобы стать олимпийским чемпионом. И когда его этого лишают — это ужасно!" – констатирует заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин.Запрет на выступление под российским флагом может коснуться спортсменов на летней Олимпиаде в Токио 2020 года и на зимних Играх в Пекине в 2022 году. В федерациях говорят, что сборные команды продолжат тренироваться и соревноваться."Надо дождаться 9 декабря, а потом уже думать. Я, как всегда, команде только желаю удачи. И говорю о том, что наша цель — тренироваться и завоевывать хорошие места", — подчеркивает президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.Если WADA последует рекомендациям комитета по соответствию, Россия в течение четырех лет не сможет претендовать на проведение крупных международных соревнований, а уже запланированные могут быть перенесены в другие страны. Например, Чемпионат мира по хоккею и летняя Универсиада в 2023 году, Чемпионат мира по волейболу в 2022 году, финале футбольной Лиги чемпионов в 2021 году и матчи ЕВРО-2020 в Санкт Петербурге."Готовимся в плановом режиме и, в общем, рекомендуем всем не поддаваться паническим настроениям. Должен быть спокойный, взвешенный диалог российских спортивных властей с международными федерациями о всех аспектах проведения каких-либо соревнований на территории России", — поясняет генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин."Если говорить про чемпионат Европы по футболу, то уже продаются билеты, уже запланированы матчи. Я считаю, что Чемпионату Европы ничто не угрожает", — уверен министр российского спорта Павел Колобков.Вообще, по регламенту и европейского футбола, и ФИФА — страны могут лишаться прав проводить матчи только в чрезвычайных ситуациях. Это банкротства, беспорядки, угрозы безопасности.Международная федерация футбола заявила, что какие-либо решения возможны только после рассмотрения вопроса исполкомом WADA.Россия будет отстаивать свои права на международной арене."Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой, причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни не возьми", — констатирует министр иностранных дел России Сергей Лавров.Вопрос санкций исполком Всемирного антидопингового агентства рассмотрит 9 декабря 2019 года. Если интересы России будут ущемлены, есть возможность оспорить решение WADA в спортивном арбитраже. На это дается три недели.Но, как минимум, про чемпионат Европы по футболу в самой WADA уже заявили — это не мультиспортивное событие, поэтому рекомендации комитета на него не распространяются.