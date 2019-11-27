Бывшая жена Константина Богомолова – Дарья Мороз опубликовала на своей странице в Инстаграм-аккаунте новый пост.Он спровоцировал волну слухов о том, что она нацелена вернуть экс-супруга.

Бывшая жена Константина Богомолова – Дарья Мороз опубликовала на своей странице в Инстаграм-аккаунте новый пост.Он спровоцировал волну слухов о том, что она нацелена вернуть экс-супруга.На опубликованных снимках звезда позирует в белом трикотажном мини-платье с острыми плечами и воротником-стойкой. Весь наряд усыпан золотыми пайетками. Завершили смелый аутфит ботфорты коричневого цвета на высоком каблуке.Такой образ Мороз выбрала для светского мероприятия. Оно было посвящено выходу "золотого" номера журнала Vogue.Фолловеры сполна оценили внешний вид актрисы. "Чудная грация", "Вы фантастическая женщина!😍", "Умопомрачительная!", "Ох, уж эти бесконечные ноги👍🏻", "Опасно быть такой красивой!", "Просто супермодель❤️", "Какая вы красивая и стильная! Супер-девушка! Очень талантливая!", "Фактурная👏", "Королева❤️", – не скрывали своего восторга обожатели."Где были глаза Богомолова?", – язвительно поинтересовался пользователь Сети.К слову, о Константине. Многие подписчики считают, что кардинальная смена имиджа связана с желанием Дарьи вернуть бывшего мужа. Якобы она пытается всеми силами привлечь его внимание, сообщает . При этом они не одобряют такой подход и осуждают Мороз за это. "Что-то вас куда-то совсем не в ту область несет... Дорожка скользкая, есть шанс и не вернуться... "Создается ощущение, что она все это от какого-то отчаяния делает", "Хотите этим вернуть носатого изменщика?!", – не унимались злопыхатели.