Российский предприниматель Олег Дерипаска вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Как отмечает телеканал , в перечне также фигурируют 10 россиян. За ..

Российский предприниматель Олег Дерипаска вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Как отмечает телеканал "", в перечне также фигурируют 10 россиян.За комментарием журналисты обратились в администрацию президента России. Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что решение касается только властей Кипра и самого бизнесмена. "Это не имеет отношения к Кремлю", – цитирует Дмитрия Пескова .Напомним, 6 ноября глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис заявил о планах властей отозвать гражданство у иностранцев, которые получили "золотые паспорта" с нарушениями. Имена людей не разглашаются.