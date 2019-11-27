Московские инвесторы Год Нисанов и Зарах Илиев готовят к открытию многофункциональный комплекс Щелковский, который совместит автовокзал и торговый центр

Московские инвесторы Год Нисанов и Зарах Илиев готовят к открытию многофункциональный комплекс "Щелковский", который совместит автовокзал и торговый центрАвтовокзал в Гольянове, который одинаково часто называют и "Центральным", и "Московским", и "Щелковским", является самым старым в столице. Главное здание было построено еще в 1971 году под руководством известного архитектора Александра Рочегова и значительно реконструировано спустя четверть века. Активная эксплуатация и высокая проходимость – непростое испытание для любых сооружений.С годами здание не просто устарело, но даже перестало отвечать элементарным требованиям безопасности. Потертые сиденья, отваливающаяся штукатурка, дырки в потолках и стенах, трещины. Даже самого хорошего ремонта здесь уже явно было мало.В связи с этим в начале 2017 года комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы утвердил проект, согласно которому на месте ветхого здания должен появиться многофункциональный комплекс, совмещающий автовокзал и торгово-развлекательную зону. Модернизация существенно расширяла возможности транспортного центра: после запуска он каждый день будет обслуживать не менее 1 500 единиц транспорта по междугородним и международным направлениям, а пропускная способность удвоится, составив порядка 30 000 пассажиров в сутки.Работы по реконструкции начались 14 июня 2017 года. Часть действующих маршрутов распределили между другими автовокзалами, остальные перенесли на автостанцию "Центральная", которая расположилась у ближайшей эстакады. Хоть там и удалось наладить всю необходимую навигацию и адаптировать инфраструктуру, условия, тем не менее, оставались стесненными. Поэтому сообщение Нисанова и Илиева о том, что современный транспортно-пересадочный узел начнет работу уже в первом квартале наступающего года, стала значимой не только для жителей микрорайона.Одиннадцать этажей, где есть всеНа месте старого автовокзала появился настоящий европейский транспортный хаб, возвышающийся на шесть этажей и еще на пять уходящий под землю. Кроме комфортабельного автовокзала на площади свыше 150 000 квадратных метров (а это в 5 раз больше предшественника) расположился торгово-развлекательный центр с зонами ритейла и многочисленными фудкортами. К услугам гостей подготовлены:Магазины, аптеки, большой супермаркетКреативные ресторанные концепцииКинотеатр с восемью заламиФитнесс-клуб и бассейнСемейный парк активного отдыхаБолее того, в стенах многофункционального комплекса расположится и один из филиалов центра "Мои документы". Руководители проекта специально собрали самые актуальные и востребованные предложения по услугам, чтобы посетители могли в одном месте найти решение всем своим вопросам, а также качественно провести досуг, отдохнуть, пообщаться. Опыт реализации похожих социально значимых проектов у Года Нисанова и Зараха Илиева богатый, отсюда и предвосхищение спроса.Разумеется, для удобства гостей будут открыты комнаты матери и ребенка, рекреационные зоны отдыха водителей, а также визовый центр и информационно-справочные терминалы. До верхнего этажа на высоту более 30 метров сооружение оборудуют универсальными пандусами для заезда разногабаритного автотранспорта, в том числе высоких двухэтажных автобусов.Специалисты едины во мнении, что проходимость в комплексе будет крайне высокой – не менее 100 000 человек за одни сутки. К такой нагрузке центр готов: продумана рационализация пространства, парковка на тысячу машино-мест, установлены самые высокотехнологичные системы безопасности.Если строить – то лучшееРазумеется, введение в эксплуатацию ТПУ "Щелковский" местные жители ждут с нетерпением. Во-первых, им давно не хватало большого торгового центра в шаговой доступности. Во-вторых, на дорогах станет свободнее – и это не только потому что снимут связанные со строительством ограничения. Дело в том, что планировка нового транспортно-пересадочного узла предполагает расположение перрона автовокзала на самом верхнем ярусе сооружения. Данное решение специалистов "Киевской площади" имеет практическую функцию – так разделятся транспортные и пешеходные потоки внутри узла, будут исключены остановки на полосах и скопление общественного транспорта, что часто вызывает заторы.В эффективности выбранных методов сомневаться не приходится – осечек не было ни в одном из подконтрольных объектов Нисанова и Илиева. Взять хоть "Европейский", который также находится в оживленном месте города, или еще более сложный и крупный объект "Фуд Сити", где реализуется треть продовольствия города. Там ежедневно принимают и отпускают тысячи большегрузов, а с недавних пор даже проводят большие мероприятия – логистических трудностей никто из посетителей не испытывает.Кроме того, есть все шансы, что транспортный хаб "Щелковский" станет настоящей визитной карточкой района. Над проектом дизайна необычного здания с полупрозрачными фасадами трудились архитекторы известного международного бюро Global Architecture Development. Придуманное ими сооружение напоминает рассекающий волны корабль, который украшают девятиметровые часы. Здание имеет волнообразную геометрию и облицовано алюминиевыми панелями.Отдельно необходимо отметить, что внимание инвесторов было обращено не только к новому. Для сохранения памяти о старом автовокзале в современное здание переместили неповторимое мозаичное панно работы художника Юрия Королева, размер которого составляет без малого 300 квадратных метров. Такая забота об историческом наследии – фирменный почерк Илиева и Нисанова. Так, например, их усилиями была спасена уникальная коллекция живописи из фонда гостиницы "Украина" и восстановлены стены архитектурного ансамбля Миусского трамвайного депо, выложенные уникальным кирпичом.Наверняка жители восточной части Москвы и пассажиры "Щелковского" автовокзала уже готовятся отмечать открытие, но вряд ли тем же заняты и . Им, как и всей команде "Киевской площади", просто некогда – они уже отвечают на новый вызов – возведение транспортно-пересадочного узла "Нагатинская". Планируемый объект объединит одноименную станцию метро, железнодорожную платформу "Нижние Котлы" и многочисленные маршруты наземного транспорта. Здесь так же будут расположены многофункциональный торговый центр с офисами, паркингом и полным объемом сопутствующей инфраструктуры. Посмотрим, смогут ли бизнесмены превзойти с новым проектом самих себя, продолжая работать в направлении благоустройства города и улучшения транспортной ситуации.По материалам