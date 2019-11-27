Скандал вокруг 67-летней певицы набирает обороты. Директор Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев выругался из-за неудобного вопроса о слитых выступлениях.

Скандал вокруг 67-летней певицы набирает обороты. Директор Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев выругался из-за неудобного вопроса о "слитых" выступлениях.Журналисты попыталисьвыяснить причины отмены концертов и подробности происходящего у представителя "шальнойимператрицы". Однако мужчина отреагировал на вопрос агрессивно и неадекватно."Вам больше заняться нечем?!",– цитирует директора Ирины Аллегровой .Более того, Байтазиев вдобавок послал сотрудника СМИ по известному всем неприличномуадресу.Получат ли обманутые зрители деньги за купленные билеты, пока неизвестно. В ноябре у Ирины Аллегровой были отменены сразу несколько концертов, что вызвало эффект разорвавшейся бомбы.Напомним, причина якобы в том, что было продано мало билетов, а они были достаточно дорогими. Так, в Мурманске поклонники Ирины Аллегровой пришли на ее шоу, но ушли, так и не увидев любимую артистку. При этом зрителей об отмене концерта никто не предупредил.Материал дополняется