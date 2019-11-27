Компанию хочет купить сын Андрея Шохина

27 ноября стало известно, что Дмитрий Биганов продаёт доставшуюся ему от отца компанию «БигАвтоТранс». Об этом сообщили сотрудники компании, по словам которых со 2 января 2020 года компания перестанет обслуживать междугородние маршруты, а с 1 марта – пригородные.По информации «Довод», Биганов провёл встречу с сити-менеджером города Владимира Андреем Шохиным, сын которого хочет выкупить компанию и продолжить перевозки.Напомним, «БигАвтоТрансу» принадлежат следующие маршруты: маршрутам № 108 (Владимир – пос. Головино), №109 (Владимир – пос. Садовый), № 110 (Владимир – пос. Красное Эхо), №117 (Владимир – Судогда), № 123 (Владимир — Новопетрово), № 128 (Владимир – Новоалександрово), № 139 (Владимир – Вяткино), № 141 (Владимир — Шихобалово), № 503 (Владимир — Муром), № 507 (Владимир — Гусь-Хрустальный), № 509 (Владимир – пос. Андреево), № 513 (Владимир – Вязники) № 520 (Владимир – Александров).