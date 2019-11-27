Срок её содержания под стражей продлили на 2 месяца
26 ноября в Октябрьский районный суд города Владимира поступил иск от экс-главврача «Областной клинической больницы» Любови Быковой, в котором она просит восстановить её в должности, а также взыскать заработную плату за время следствия.
Напомним, в отношении Быковой возбудили уже два уголовных дела: бюджетных средств на покупку томографа по завышенной цене, (1 млн 450 тысяч рублей) за содействие махинациям на торгах по закупке того самого томографа.
Помимо этого, как сообщают Владимирские новости, продлили на 2 месяца (до 29 января 2020 года). Расследование уголовных дел продолжается.