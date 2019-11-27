Срок её содержания под стражей продлили на 2 месяца

26 ноября в Октябрьский районный суд города Владимира поступил иск от экс-главврача «Областной клинической больницы» Любови Быковой, в котором она просит восстановить её в должности, а также взыскать заработную плату за время следствия.Напомним, в отношении Быковой возбудили уже два уголовных дела: бюджетных средств на покупку томографа по завышенной цене, (1 млн 450 тысяч рублей) за содействие махинациям на торгах по закупке того самого томографа.Помимо этого, как сообщают Владимирские новости, продлили на 2 месяца (до 29 января 2020 года). Расследование уголовных дел продолжается.