В Астраханской области столкнулись пассажирский автобус ЛиАЗ и электричка. Авария произошла в среду, 27 ноября, на территории одного из предприятий в Красноярском районе, передает ..

В Астраханской области столкнулись пассажирский автобус "ЛиАЗ" и электричка. Авария произошла в среду, 27 ноября, на территории одного из предприятий в Красноярском районе, передает ТАСС.Согласно предварительным данным, десять человек получили травмы. Информация о состоянии пострадавших уточняется, сообщает . На месте работают сотрудники экстренных служб и полицейские.