Сегодня день рождения празднует «Красный крест». Так городскую клиническую больницу и по сей день называют владимирцы.

Так городскую клиническую больницу и по сей день называют владимирцы. А до октябрьской революции ее называли «Больница в память 300-летия Царствующего Дома Романовых».Это было первое здание городской больницы, построенное из камня в 20 веке. Строили его на деньги владимирского отделения "Красного креста" и на добровольные пожертвования состоятельных горожан. Например, владимирский купец пожертвовал 100 тысяч штук кирпича. Здание построено в псевдорусском стиле - каменное кружево опоясывает весь фасад . А крыльцо - в теремном стиле. Первоначально в больнице было всего 50 коек - это были раненые с фронтов первой Мировой войны. А в 80-х годах построили уже новое здание, которое вмещает шесть основных отделений и принимает сотни пациентов ежедневно.