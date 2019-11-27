В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.

В конце октября текущего года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району, находившимися на маршруте патрулирования, на одной из улиц Лакинска был остановлен автомобиль «ВАЗ-211540» под управлением 60-летнего жителя Москвы. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался.При аналогичных обстоятельствах в Собинке сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль «Ниссан Альмера». У инспекторов возникли сомнения, что находящийся за рулем 37-летний местный житель трезв. На предложение пройти освидетельствование автолюбитель ответил отказом.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что оба водителя ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду.В отношении фигурантов отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, является тяжким нарушением правил дорожного движения, представляющим повышенную общественную опасность!Садясь за руль в нетрезвом состоянии, Вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.Если Вам стали известны факты управления транспортным средством гражданами, находящимися в состоянии опьянения, просим незамедлительно сообщить по телефону УГИБДД: 8 (4922) 54-16-65.