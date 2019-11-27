В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.
В конце октября текущего года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району, находившимися на маршруте патрулирования, на одной из улиц Лакинска был остановлен автомобиль «ВАЗ-211540» под управлением 60-летнего жителя Москвы. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался.
При аналогичных обстоятельствах в Собинке сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль «Ниссан Альмера». У инспекторов возникли сомнения, что находящийся за рулем 37-летний местный житель трезв. На предложение пройти освидетельствование автолюбитель ответил отказом.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что оба водителя ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду.
В отношении фигурантов отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, является тяжким нарушением правил дорожного движения, представляющим повышенную общественную опасность!
Садясь за руль в нетрезвом состоянии, Вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.
Если Вам стали известны факты управления транспортным средством гражданами, находящимися в состоянии опьянения, просим незамедлительно сообщить по телефону УГИБДД: 8 (4922) 54-16-65.