В Сети всплыли неожиданное фото Филиппа Киркорова. Артиста сложно узнать.

В Сети всплыли неожиданное фото Филиппа Киркорова. Артистасложно узнать.Черно-белый кадропубликовал в личном инстаграм-аккаунте фотограф Владимир Широков. ФилиппКиркоров запечатлен почти лысым и без растительности на лице. Где артист потерял волосы – неизвестно.Поп-король пристально смотрит в объектив камеры и прикрываетподбородок и губы пальцами. Отметим, что без шевелюры огромные глаза ФилиппаКиркорова смотрятся еще выразительнее.Интернет-обывателей фото удивило. Некоторые подписчикифотографа не сразу признали в брутальном человеке на снимке поп-короля. Другиеже пользователи Сети подмечали, что Филипп Киркоров стал похож на актера театраи кино Константина Райкина."Ого, я даже не узнала его😊 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "Брутал.)", "Фантамас🙌", "Показалось,чтоКонстантин Райкин сначала. Огонь – глаза!", "Страшилка", "Какой мавр!!!! 👍👍👍", "Значит, он всегда в парике?😁😃😁 голый король...", "А мне он с такой прическойнравится больше.А Райкину вы льстите", "На мужчину стал похож! Отличный образ ифото!👍👏👏👏", "Не возможно не узнать))как мне кажется..)", – рассуждали поклонники.24 Ноя 2019 в 9:49 PSTМежду тем внимательные пользователи соцсети объяснили, что фотографияархивная. На то, что снимок сделан много лет назад, указывает след отобручального кольца. был женат только единожды. С 1994 по 2005год он состоял в браке с певицей Аллой Пугачевой."След от обручального кольцаостался....", "след есть, значиттолько с Аллой развелся", – заметили поклонники