В Сети всплыли неожиданное фото Филиппа Киркорова. Артиста
сложно узнать.
В Сети всплыли неожиданное фото Филиппа Киркорова. Артиста
сложно узнать.
Черно-белый кадр
опубликовал в личном инстаграм-аккаунте фотограф Владимир Широков. Филипп
Киркоров запечатлен почти лысым и без растительности на лице. Где артист потерял волосы – неизвестно.
Поп-король пристально смотрит в объектив камеры и прикрывает
подбородок и губы пальцами. Отметим, что без шевелюры огромные глаза Филиппа
Киркорова смотрятся еще выразительнее.
Интернет-обывателей фото удивило. Некоторые подписчики
фотографа не сразу признали в брутальном человеке на снимке поп-короля. Другие
же пользователи Сети подмечали, что Филипп Киркоров стал похож на актера театра
и кино Константина Райкина.
"Ого, я даже не узнала его😊 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)
", "Брутал.)", "Фантамас🙌", "Показалось,что
Константин Райкин сначала. Огонь – глаза!", "Страшилка", "Какой мавр!!!! 👍👍👍", "Значит, он всегда в парике?😁😃😁 голый король...", "А мне он с такой прической
нравится больше.А Райкину вы льстите", "На мужчину стал похож! Отличный образ и
фото!👍👏👏👏", "Не возможно не узнать))как мне кажется..)", – рассуждали поклонники.
24 Ноя 2019 в 9:49 PST
Между тем внимательные пользователи соцсети объяснили, что фотография
архивная. На то, что снимок сделан много лет назад, указывает след от
обручального кольца. был женат только единожды. С 1994 по 2005
год он состоял в браке с певицей Аллой Пугачевой.
"След от обручального кольца
остался....", "след есть, значит
только с Аллой развелся", – заметили поклонники