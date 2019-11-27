В Великобритании третья по величине сеть кинотеатров сняла с показа фильм Грустная история - о молодежных бандах Лондона.

В Великобритании третья по величине сеть кинотеатров сняла с показа фильм "Грустная история" — о молодежных бандах Лондона.Картина побила рекорд по числу беспорядков во время показа — только за сутки более 25-ти. В Бирмингеме, например, в побоище участвовало более сотни человек. В фильме — много сцен жестокости, которые, по мнению руководства киносети, провоцирует подростков на конфликт.Парадокс в том, что прокатчиков тут же обвинили в расизме, так как большинство героев картины — темнокожие.Другая сеть кинотеатров, которая тоже хотела отменить фильм, под нажимом общественности вынуждена была его вернуть, отмечает телеканал "Россия 24".